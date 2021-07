Isis Lyon - Divulgação

08/07/2021

Existe uma crença de que cada pessoa possui um grande objetivo em vida. Para Isis Lyon, sua missão envolve a prática de projetos sociais. Ela começou cedo, assim que se tornou enfermeira. “Iniciei com trabalhos voluntários assim que a vida começou a melhorar. Foi a partir desse momento que tive condições de fazer a festa pras crianças no Dia das Crianças. Daí em diante, juntei mais recursos, recebi ajuda do meu marido e eu passei também a doar cesta básica e sempre ajudar alguém que precisasse de roupa, de sapato, de remédio, que estivesse passando fome. É algo que é meu, é algo que faz parte da minha missão na terra”, afirma.

Isis comanda a ONG GR Together há 2 anos, além de ser influencer e musa da escola de samba Unidos de Vila Maria. Ela conta como surgiu a ideia de criar sua própria organização. “A gente demorou um pouco para ficar legalizado, mas ela já estava funcionando muito antes de legalizar, afinal de contas, as pessoas não podem esperar por assistências básicas. E aí, quando legalizou a ONG, a gente só deu continuidade”, aponta.

A ONG de Isis já fez campanhas sociais com outros projetos, como 'Vila Maria, um caso de amor' e 'Vida, Caminho e Luz' e muitas pessoas foram impactadas pelas ações. “As parcerias são sempre incríveis porque você acaba encontrando indivíduos com a mesma motivação que você. Isso é o fundamental para mim, ainda mais que a gente não tem acesso a todas as comunidades. A Vila Maria é minha comunidade, é minha escola de samba e eles já têm um trabalho social muito legal. Assim, conseguimos ajudar e alcançar uma quantidade muito maior de pessoas”, explica.



Ela ressalta a importância dos trabalhos sociais, especialmente no cenário brasileiro. “A gente vive em sociedade e, para ter uma sociedade, tem que haver convívio. E os trabalhos sociais são importantes porque você estará fazendo o mínimo pelo próximo, tentando diminuir o que o governo não conseguiu fazer como o seu dever, de acordo com a Constituição. Todos devem ter direito à saúde e à educação, mas, infelizmente, o governo não consegue abranger toda a sociedade. Portanto, o trabalho social é fundamental para ajudar nesse sentido, porque também não adianta a gente ficar culpando os políticos e ficar de braços cruzados, né? Se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue transformar o mundo. Um saco de arroz, de feijão, um pedaço de carne, um prato de comida, uma tigela de sopa, um pão com mortadela. Tudo isso faz a diferença”, completa.