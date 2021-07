Julia Gama e Agustin Fernandez - Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 16:43

Em seu novo video de dicas de maquiagem, o influenciador e maquiador, Agustin Fernandez, contou com a participação de ninguém menos que Julia Gama, a representante do Miss Brasil que ficou em segundo lugar no Miss Universo 2021. A modelo participou do tutorial de automaquiagem 'Arrumar em 15 minutos para um evento importante'.

"Ela é muito simpática e foi maravilhoso gravar com ela. Julia estava querendo aprender a fazer uma maquiagem mais básica, maquiagens que ela pudesse usar no dia a dia", disse Agustin sobre sua convidada de honra.