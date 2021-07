Flay/Juliette - Reprodução internet

A cantora e ex-BBB Flay se manifestou nas redes sociais para comentar sua participação no 'BBB 20'. Em conversa com seguidores do Instagram, ela comentou a seguinte afirmação de um fã sobre episódios de xenofobia no confinamento: "Tudo que dizem que a Juliette sofreu, sobre jeito, voz, sotaque, você passou ainda mais. E passavam pano".

Em sua resposta, Flay se mostrou aliviada por, no caso de Juliette, o público não ter deixado o preconceito vencer novamente. "Que bom que pelo menos no caso dela não deixamos isso se repetir", escreveu ela.