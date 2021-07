Andressa Urach - Reprodução

Andressa UrachReprodução

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 11:21

Nesta quarta-feira (7), Andressa Urach fez uma publicação no Instagram, na qual se comparou a atual vencedora do 'Miss Bumbum', Lunna LeBlanc. Andressa contou que sua história é parecida com a da modelo, já que ela também deixou de frequentar a igreja Universal por não concordar com as regras e posicionamentos lá existentes.

"Incrível como a vida imita a arte. Hoje quero contar para vocês a história da Lunna LeBlanc, vencedora do Miss Bumbum Brasil 2021. Ela, assim como eu, também foi da igreja universal, mas decidiu sair por não concordar com diversas regras e posicionamentos impostos pela igreja, principalmente para nós mulheres. Lunna foi obreira e era responsável por dar auxilio e suporte na igreja, inclusive ficou noiva de pastor. Mas deixou tudo isso de lado para viver livre e sem imposições assim como eu fiz", conta Urach, que ainda desabafou sobre sua decisão de abandonar o templo.

Publicidade

"Me livrei daquela prisão mental. Parabéns Lunna LeBlanc por lutar pelos teus sonhos. Escolhi você como campeã, pois o teu bumbum era o mais lindo e agora sabendo que a tua história é muito parecida com a minha tenho ainda mais orgulho e certeza que fiz a escolha certa na decisão da final do Miss Bumbum Brasil. Sucesso! É só o início do que Deus tem preparado pra você, linda. Voe alto. Você é a campeã e o título do Miss Bumbum Brasil 2021 é seu", finalizou a apresentadora e sócia do concurso.