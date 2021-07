Rafa Kalimann - Reprodução de internet

Rafa KalimannReprodução de internet

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 07:06 | Atualizado 07/07/2021 07:08

Na noite da última segunda-feira (6), uma nota cifrada mexeu com os ânimos dos famosos. A informação era de que uma ex-BBB recém-separada estaria tendo um caso com um diretor da TV Globo que é casado. Rafa Kalimann tratou logo de se pronunciar, negando o episódio depois de ter seu nome citado entre as apostas de seguidores: "HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA vocês são criativos demais, meu Deus kkkkkkkkkkkkk dei risada agora, que absurdo", escreveu Rafa. "Eles postaram no perfil deles, de todas as notícias absurdas que as pessoas vem inventando sobre mim essa foi a mais. Cômica de tão ridícula. Dói tanto assim ver uma mulher conquistando suas coisas com esforço?", completou ela.

No sábado (3), a coluna noticiou com exclusividade o fim do namoro de Rafa e Daniel Caon após oito meses.