Tati Pinheiro - reprodução Instagram

Tati Pinheiroreprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 05:00

A cantora Tati Pinheiro, que foi revelada no grupo Os Abelhudos, nos anos 1980, está de volta. Prestes a completar 40 anos de carreira, ela lança em agosto single e vídeo da música 'La Puerta', sucesso de Luis Miguel. Antes, no dia 18, ela marca presença no júri da nova temporada do 'Canta Comigo Kids, da Record. "Tive altos e baixos, momentos de glória e de ostracismo, ganhei dinheiro e perdi dinheiro. O segredo é a persistência", diz ela, que começou a carreira aos 7 anos tendo Roberto Menescal como padrinho.