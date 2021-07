Marina Ruy Barbosa - Reprodução

Marina Ruy Barbosa bem que tentou esperar a poeira abaixar para poder se pronunciar sobre a festa de aniversário na fazenda do seu atual namorado, o deputado federal Guilherme Mussi, localizada em Capão Bonito, São Paulo, para 50 convidados no último final de semana. Mas, a repercussão negativa fez a atriz desabafar nas redes sociais, nesta terça-feira (6). Marina disse que teve um ano muito difícil, assim como todo mundo, e conseguiu ficar mais tranquila depois de muitas superações e terapias. Perto de completar 26 anos, ela decidiu festejar a nova idade, já que os pais e alguns amigos já tinham sido vacinados e por isso estava tranquila para realizar a comemoração.

"Abri uma concessão de reunir pessoas que são as maiores bênçãos da minha vida. Inclusive comentei aqui nos stories que faria isso – afinal, não era um segredo, nem algo escondido. Foram tomadas precauções e cuidados para reunir minha família e poucos amigos que já fazem parte do meu convívio, cerca de 20 pessoas em um ambiente completamente aberto, em uma propriedade privada, com testes feitos - os mesmos que fazemos em ambientes profissionais. Não foram três dias de comemoração. Não pretendo fazer disso uma justificativa e sim uma explicação com respeito e amor diante de tantas especulações e informações distorcidas e aumentadas. Diferentemente do que publicaram, nada foi feito escondido. Sei da minha responsabilidade como artista e como mulher, e nunca quis ofender nem magoar ninguém com essa noite. Eu não sou perfeita (e nem pretendo ser), e não vou nunca conseguir suprir as expectativas e idealizações de todos, sou apenas mais uma mulher tentando fazer o meu trabalho, aprendendo diariamente e tentando acertar mais do que errar", explicou.

