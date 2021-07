Ex-BBB Renata Dávila - Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 14:15

Renata Dávila, ex-participante do 'BBB 12', fez um desabafo na internet acusando o ex-marido, Humberto Pentagna Guimarães, de não pagar a pensão alimentícia e mandar cortar a luz do apartamento onde ela mora com a filha. Ela disse ainda que costuma receber ameaças de morte e de agressão do ex.

"Resolvi fazer esse vídeo pra tentar esclarecer mais um pouco esse assunto chato que veio à tona novamente em relação ao meu divórcio, não é segredo nenhum esse divórcio conturbado que eu vivo. Após dois anos de separação, finalmente foi decretada a prisão pela falta de pagamento de pensão alimentícia do pai da minha filha. Na matéria que saiu na [revista] Quem esses dias, ele se pronunciou e teve a coragem de falar que não estava faltando nada que o juiz não tivesse solicitado. Ele alegou que ele só deveria pagar a pensão para a nossa filha após a nossa saída do imóvel [que as duas moram atualmente]", disse.

"Tudo bem, a gente tá aqui, mas aí ela não precisa em dois anos de pensão alimentícia, de ajuda financeira, de suporte? Isso não faz sentido nenhum. Acontece que quando demos início ao nosso processo de divórcio, lá em 2019, o juiz determinou uma pensão provisória em favor da minha filha, considerando que o valor da pensão era suficiente para arcar com os custos da nossa filha e também com uma locação de outro imóvel", revela a ex-sister.

Ela ainda disse por que resolveu trazer o caso à tona novamente. "Agora que finalmente saiu esse decreto de prisão, eu quis sim colocar na mídia novamente porque eu só acredito vendo esse pagamento, porque já fazem dois anos que nós estamos esperando esse dinheiro. Não é nem pra mim, é pra nossa filha", explicou.

Sobre a luz cancelada, ela conta como descobriu: "A única coisa que ele de fato pagava e continuou pagando: a conta de luz e a internet da casa. Nesses últimos dias, comecei a reparar que a internet estava ruim e eu procurei saber o que estava acontecendo. E aí eu tive essa resposta: 'Então, Renata, eu falei com o Humberto, e ele me disse que pediu o cancelamento da internet e o cancelamento da luz. Porque parece que você vai ficar aí no apartamento e que você pode arcar com essas despesas a partir de agora'", revelou a ex-BBB ao expor um áudio com a resposta de uma suposta secretária do ex, que ainda não teve seu mandado de prisão cumprido por conta da pandemia. Enquanto isso, o prazo para recorrer da decisão segue correndo.