Por O Dia

Publicado 06/07/2021 08:11 | Atualizado 06/07/2021 08:21

O sertanejo Rodolffo resolveu dar sua opinião sobre os famosos 'shippers' de internet, que são as torcidas por casais formadas por fã-clubes. É que tem gente pedindo que o cantor se relacione com Juliette Freire. E também há quem torça pelo namoro de Rodolffo e Sarah Andrade. E, agora que Rafa Kalimann está solteira, ainda tem quem aposte na volta do casal. Em um post (sensato, diga-se de passagem) no Instagram, o sertanejo pede para que eles tenham bom senso.

"O que o mundo deveria entender é que a decisão de ficar ou não, estar ou não com QUALQUER pessoa, não cabe aos outros. Essa torcida para que uma pessoa fique com outra é bacana, mas se as duas pessoas também estiverem na MESMA SINTONIA", começou ele.



O cantor ainda pontuou que a torcida deve acontecer por casais já assumidos publicamente. "Ninguém deve se juntar a outra pessoa porque tem aprovação de público ou shipper. É mais sério do que isso e eu acho que todo mundo precisa RESPEITAR as vontades, decisões, escolhas... minhas, de Juliette, de Sarah, de Rafa, ou de qualquer pessoa".



Para finalizar ele ainda pediu parcimônia. "Maneirem aí, gente! Vamos ser felizes sem esquentar a cabeça com os outros", concluiu.