Breno Moraes sempre sonhou ser artista e agora está prestes a concretizar o sonho. Ele ganhou um personagem na novela 'Gênesis', onde fez sua estreia na televisão. O ator mirim interpreta Esaú, o filho mais velho de Rebecca (Bárbara França) e Isaque (Guilherme Dell´orto), e irmão gêmeo de Jacó. “Quando aminha mãe falou, que a agência havia ligado para dizer que estava aprovado para meu primeiro papel, não só na TV, mas da carreira, fiquei muito emocionado e feliz! No primeiro momento nem acreditei!", assume Breno.

Breno sabe que seu personagem é um menino corajoso, aventureiro, destemido e sangue quente. Ele cresce e ao se deparar com a proteção ao Isaque da família passar a odiar o irmão e planeja se vingar do irmão. “A experiência que tive na RecordTV foi incrível. De cara já teve como preparadora de elenco ninguém menos que Rosana Garcia. O meu personagem, Esaú era neto de Abraão, que foi interpretado por Zé Carlos Machado, filho de Isaque, Guilherme Dell´orto e Rebeca, Bárbara França. Foi uma escola, um intensivão! “Tive a certeza de que estava gostando quando afirmei para minha mãe, que eu gosto da energia do set, do frio na barriga. É isso que quero para minha vida”, completa.