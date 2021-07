Andressa Urach participou do concurso em 2012. Ela ficou com o segundo lugar, mas ainda assim é a participante que mais colheu frutos do concurso - Francisco Cepeda / Ag. News

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 10:18 | Atualizado 06/07/2021 11:01

Depois que Suzy Cortez, ex-Miss Bumbum, comentou o resultado do concurso, que aconteceu na noite desta segunda-feira (5), e alfinetou Andressa Urach chamando a apresentadora do evento de 'bolsonminion arrependida', eis que Urach rebateu a musa do OnlyFans falando que não se arrependeu e que vai apertar 17 de novo. "Não sou bolsominion arrependida. Eu sou bolsominion e vou votar nele na próxima eleição. No Lula eu nunca vou votar", escreveu Andressa nos stories do Instagram.

Andressa Urach rebate Suzy Cortez Reprodução Instagram

A modelo ainda chamou Suzy de mal agradecida. "Bolsominion arrependida? Fui chamada assim por uma ex-Miss Bumbum que ninguém lembra mais quem é. Ela quer os minutos dela de fama. Então vamos dar para a coitadinha os minutos pra ela. Linda, você é uma mal agradecida, porque só ficou conhecida por causa do Miss Bumbum. [...] E a Lunna LeBlanc é maravilhosa e mereceu, sim, o primeiro lugar. Aceita, amor, já passou teu título. Agora é a vez da Lunna LeBlanc", finalizou Urach.

O 'Miss Bumbum 2021' aconteceu ontem e, como sempre, a apresentação contou com confusão. Lunna LeBlanc, representante de Minas Gerais, foi eleita a campeã entre as 15 candidatas finalistas. O problema foi o jeito que ela foi eleita. A coluna explica: a votação contou com um empate em 131 pontos entre a mineira e Juh Campos, candidata de Roraima. A apresentadora Andressa Urach, que usou um colar em homenagem ao marido, foi a responsável por escolher a vencedora do concurso.

Suzy Cortez, vencedora do concurso em 2015, por sua vez, conversou com a coluna após o resultado da competição e disse que tem vergonha de ter feito parte do concurso após a forma como o mesmo terminou: "Eu tenho vergonha de ter ganho o 'Miss BumBum Brasil 2015' e o 'Miss BumBum World 2019' depois que aconteceu. Claramente a Ju ganhou o concurso, não teve cabimento nenhum depois do empate de 31 pontos a bolsominion arrependida Andressa Urach simplesmente escolher a vencedora sendo que o certo seria chamar os jurados fazer uma nova votação e decidir quem ganharia", disse Suzy.