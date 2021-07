Andressa Suita - Reprodução

Andressa SuitaReprodução

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 05:00 | Atualizado 06/07/2021 06:53

Andressa Suita ficou alguns dias afastada das redes sociais e o fãs começaram a especular o que teria acontecido com a mulher do cantor Gusttavo Lima. Mas, ontem, a modelo apareceu contando que andou sumida por conta de uma novidade que, em breve, irá anunciar. A coluna descobriu que Andressa vai virar apresentadora de um programa de variedades e irá gravar quadros durante toda essa semana por vários lugares do Brasil. Detalhe: usando ao avião particular do maridão. Procurada, a assessoria da Suita confirmou a produção da atração, mas disse que não poderia entrar em detalhes sobre 'o projeto pessoal'. Mas, um passarinho azul garantiu que os roteiros e os textos receberam o aval de um canal fechado. Vamos aguardar.