Publicado 06/07/2021 02:00

Tiago Abedenego está no elenco do filme 'Contravenção', que tem estreia prevista para agosto na plataforma streaming Now da Net. O ator, que vai interpretar o personagem Bigu, também é assistente de produção do Grupo Nós do Morro, e ele acaba de assinar contrato com a Cartola Entretenimento dos sócios Maria Elisa Coelho e Nelson Leal. “Acredito e aposto muito nessa parceria. Vamos juntos!”, contou Abedenego.