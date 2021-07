Daniel Caon - Reprodução

Depois de evitar comentar sobre o fim do namoro com Rafa Kalimann, Daniel Caon resolveu abrir o jogo para dar fim aos boatos com relação o motivo da separação nesta segunda-feira (5). "Estou vindo aqui falar um assunto bem chato, que eu não queria falar, que diz respeito a mim e a Rafa, mas não vai ter jeito, vou ter que falar. Sinceramente, não sei o que eles ganham com tanta falta de empatia, não sei pra que ficar inventando tanta mentira. Já tem toda a situação de você ficar mal pelo que está acontecendo e ainda tem que ficar lendo tanta mentira", começou o cantor.



"O que soltaram agora é que terminei com a Rafa porque eu não estava aguentando a pressão dos haters. Da onde tiraram isso? Só para atualizar, quem terminou não fui eu, foi a Rafa. E vocês, muito cuidado com o que leem na internet", disse no desabafo publicado nos stories. Como a coluna contou aqui em primeira mão, Rafa e Daniel terminaram o namoro, após oito meses de relação, e a assessoria da apresentadora e ex-BBB confirmou a informação.



Daniel Caon diz que não terminou com Rafa Kalimann por causa dos haters e revela que a ex-BBB foi quem terminou pic.twitter.com/aILgk51urI — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) July 5, 2021