Publicado 05/07/2021 21:34 | Atualizado 05/07/2021 22:08

A atriz Bárbara França usou as redes sociais para contar o susto que passou na tarde desta segunda-feira (5) na porta de sua casa. Ela praticamente presenciou um crime que aconteceu Rua José Linhares, próximo a um supermercado, no Leblon, por volta das 16h30. Um motoboy foi baleado e o suspeito preso em flagrante por agentes do Leblon Presente e levado para 12ª DP (Copacabana). Identificado como Omar Curi, de 36 anos, ele contou à polícia que trabalha em uma banca de jornal em frente ao local onde ocorreu o crime e que sofria ameaças da vítima, Izaque da Silva Almeida, de 34 anos.

"Bizarro, gente! Eu estava almoçando agora com a minha mãe e o Maurício, de boa, e de repente a gente escutou uns dez tiros. De oito a dez tiros do nada, embaixo aqui da minha casa. Um cara abriu fogo e deu dez tiros contra outro cara. Surreal. Estava me tremendo toda", contou nos stories a atriz da RecordTV.

