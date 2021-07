Marcos Harter - Reprodução

Publicado 05/07/2021 21:58 | Atualizado 05/07/2021 22:07

Mesmo em Sorriso, cidade a 420 km de distância da capital do Mato Grosso, Cuiabá, Marcos Harter não consegue se livrar de uma confusão. O ex-BBB e cirurgião plástico foi denunciado por ameaças e perseguição por uma funcionária de um hospital. A mulher, que não teve o cargo revelado, registrou um boletim de ocorrência contra Harter, na última sexta-feira (2). De acordo com as informações do jornal FolhaMax, a vítima passou a ser, supostamente, ameaçada por ter prestado depoimento em um processo movido por uma amiga contra o médico.

Segundo ainda a denúncia, essa mulher revelou que Marcos tinha arrombado seu armário no hospital, pegado seus pertences e colocado em um saco de lixo no porta malas de um carro. No boletim de ocorrência, também está o depoimento relatando que ao retornar ao hospital, Harter teria intimidado a vítima com uma 'ombrada'. Esse episódio teria sido gravado por câmeras de segurança da unidade de saúde e estaria à disposição dos policiais. O inquérito foi aberto e a Polícia Civil agora investiga o caso.