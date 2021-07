Kleber Oliveira - Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 06:37 | Atualizado 06/07/2021 07:52

Na última segunda-feira (5), morreu o sertanejo Kleber Oliveira, da dupla Kleber e Kaue. Infectado com o coronavírus, o cantor foi internado no Hospital Estadual de Américo Brasiliense (HEAB). Ele estava intubado desde maio.

Kleber, também conhecido como Klebinho, tinha 37 anos e era de Araraquara (SP). Desde 2011 fazia dupla com o cantor Kaue Tamburus, de Ribeirão Preto. Ele deixa mulher e filha. As informações são do site G1.