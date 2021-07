Medrado e Polidoro JR - Reprodução

Medrado e Polidoro JRReprodução

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 05:00

Esta coluna de apenas seis leitores soube que várias subcelebridades estão correndo atrás na busca por uma vaga em 'A Fazenda', prevista para começar em setembro, e nessa corrida maluca vale tudo. Tudo mesmo. Existem candidatos que estão se aproximando até de ex-participantes dos realities da RecordTV pedindo 'uma forcinha' com os contatos da produção. Alguns pedem para serem apresentados aos produtores ou diretores e os mais afoitos não perdem mesmo o tempo. Eles comentam as publicações, chamam no privado e até dão em cima das mulheres na cara dura. Esta colunista soube que o ex-namorado de Jojo Todynho 'cantou' a cantora Medrado, mas ficou sem graça com o fora que levou depois de chamá-la de 'bebê', 'neném' e 'minha linda'. A pergunta que não quer calar: será que o jogador de futebol não sabia que a Medrado era casada, já que ela acabou de sair do 'Power Couple'?