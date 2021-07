Sabrina Parlatore - Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 09:24

Sabrina Parlatore revelou em seu Instagram sua experiência com a Covid-19 em abril, enquanto celebrava a primeira dose da vacina. A cantora, de 46 anos, contou que, apesar de ter tido sintomas leves, ainda lida com o cansaço intenso e com um zumbido no ouvido. Além dessas sequelas, ela sofreu um derrame no coração logo após o contágio, que aumentou sua arritmia cardíaca.



"Hoje é um dia bastante reflexivo pra mim. Recebi a primeira dose da vacina contra a Covid-19 por me encaixar no grupo prioritário para a vacinação na minha faixa etária. Fui acometida por essa terrível doença esse ano e asseguro que não se trata de uma gripe. Tive os sintomas considerados leves mas que nem de longe são leves. Ainda sinto cansaço, fiquei com um zumbido no ouvido e tive um derrame no coração como sequelas. Os sintomas durante a doença foram vários, incluindo uma assustadora arritmia cardíaca. Hoje choro e me revolto por aqueles que não conseguiram superar esse vírus, por aqueles que ficaram com sequelas graves e por aqueles que deveriam ter sido vacinados em janeiro por serem de altíssimo risco e que em função de uma injusta ordem de vacinação, morreram e continuam morrendo dessa doença. Que os culpados pela falta de vacina sejam punidos. Queremos justiça. Pensei muito no Rô hj. Pensei muito na população pobre que vive este cenário de forma ainda mais trágica. Não é dia pra se comemorar nada. Estamos longe de comemorar alguma coisa".