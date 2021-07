Fátima Bernardes e Rodriguinho - Reprodução

Fátima Bernardes e RodriguinhoReprodução

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 18:48

Parece que o cantor Rodriguinho vai poder pedir música ao 'Fantástico' se voltar a desafinar no 'Encontro'. O ex-vocalista dos Travessos saiu do tom pela segunda vez na atração comandada por Fátima Bernardes e virou um dos assuntos mais comentados no Twitter nesta terça-feira (6). Alguns internautas relembraram de uma live realizada em abril do ano passado e que foi muito criticada. Por causa dos comentários negativos, o cantor até retirou a apresentação do seu canal no Youtube e se desculpou na época. "Recebi muitos elogios e muitas críticas também, o que é normal. Sendo bom ou ruim, teremos elogios e críticas. Tirei a live do ar porque também não gostei. Acho que não cantei bem. A voz não estava legal mesmo”, disse.

Me perdoa deus, mas eu to rachando o bico do rodriguinho cantando no Encontro kkkkkkk — doti (@tsundoti) July 6, 2021

rodriguinho n tá cantando nadaaaa mds — ingrid (@monteiro_18ing) July 6, 2021

Gente!!! Que passa com o Rodriguinho cantando? Pq não fica só de produtor? Ele é ótimo! Mas cantar não dá mais não! Mas eu amo as músicas!!!! #Encontro — Glaucia Souza (@glaurgsz) July 6, 2021