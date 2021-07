Adeilton Ribeiro - Reprodução

Adeilton RibeiroReprodução

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 16:52 | Atualizado 06/07/2021 16:59

Logo depois de Viviane Araújo usar as redes sociais para negar que pediu a troca do seu professor no quadro 'Super Dança dos Famosos', na Globo, e até ter dito que já tinha se entendido com o ex-par, Adeilton Ribeiro deixou claro que a situação não é bem assim. O dançarino baiano não escondeu a mágoa com a atriz na tarde desta terça-feira (6). "A história sempre tem dois lados: a do oprimido e a do opressor. Mas em breve falarei nos mínimos detalhes do ocorrido comigo no 'Super Dança dos Famosos'. Só estou alinhando para contar para vocês, já que isso foi a público. Então, vou me posicionar diante da falta de respeito que tiveram comigo e com uma legião", escreveu Adeilton no Stories.

Não satisfeito, Adeilton fez vários vídeos contando que, aos poucos, está voltando a sua rotina depois de ter passado pela situação desagradável. Ele ainda prometeu que irá revelar todo os detalhes da confusão. "Não deixarei isso silenciado e é preciso falar. Estou alinhando as coisas para falar antes com algumas pessoas, que estão me ajudando. Quero me posicionar para me sentir em paz ! Não gosto de injustiça e já que isso foi exposto, eu preciso expor também o meu lado. Acho que a gente precisa ter discernimento para tomar atitude e eu não sou nenhuma criança. Eu preciso ter responsabilidade afetiva para com outro mesmo sabendo que a outra parte não teve comigo. Odeio ter que falar sobre esse assunto [demissão da Globo] porque mexeu muito com a minha vida profissional e pessoal. Tudo isso me abalou muito, mas eu preciso seguir o meu caminho", finaliza.