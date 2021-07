Zélia Duncan realiza live em atmofera intimista criada pelo cenário de Simone Mina e pela iluminação de Christiano Desideri - Roberto Setton | Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 16:02

Ainda rende a repercussão da festa de três dias que Marina Ruy Barbosa deu para comemorar os seus 26 anos no último final de semana. A badalação aconteceu na fazenda de seu namorado, o deputado Guilherme Mussi (PP-SP) em Capão Bonito, no interior de São Paulo, e reuniu vários famosos, entre eles Mônica Martelli, que foi muito criticada. A cantora Zélia Duncan resolveu mesmo é virar a artilharia contra a dona da festa ruiva. Em um comentário no perfil de Hugo Gloss no Instagram, a intérprete de 'Catedral' ironizou Marina por promover aglomeração em meio a pandemia do novo coronavírus. "Três dias de comemorações num momento desses. Sei lá, gente... Nem deu uma vergonhazinha? É o fim da picada".