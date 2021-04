Fátima Bernardes reprodução do instagram

Por iG

Publicado 17/04/2021 11:35

Fátima Bernardes concedeu uma entrevista ao "Conversa com Bial" na sexta-feira (16). Durante o papo, a apresentadora revelou o real motivo de ter deixado o "Jornal Nacional".



"Eu sofro de uma coisa chamada ansiedade. Eu sou muito preocupada com acomodação. Eu pensei: estou numa posição muito desejada, a que mais sonhei. Será que daqui a 10 anos vou continuar com meu olho brilhando? Eu fiz de tudo que eu podia no 'JN'. Será que eu vou fazer mais o quê? O que me tirou da bancada foi uma inquietação com o que viria daqui a alguns anos. Eu não queria não dar um sorriso verdadeiro", desabafou.