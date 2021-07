Silvana Oliveira - Reprodução

Silvana OliveiraReprodução

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 19:58 | Atualizado 06/07/2021 19:58

Mãe de Ludmilla, Silvana Oliveira resolveu cobrar publicamente de Samantha Schmütz um posicionamento sobre a festa de três dias de Marina Ruy Barbosa, que uma das suas amigas, Mônica Martelli, participou no final de semana. A influenciadora relembrou que a humorista tinha criticado a sua filha em maio por ter participado de um evento para 500 pessoas no Copacabana Palace no final de maio. Na época, Samantha mandou uma indireta para a funkeira. "No reino da hipocrisia! Não adianta postar homenagem pro Paulo Gustavo e participar de festa com 500 pessoas".

Nesta terça-feira (6), Silvana detonou Samantha: "Queria mandar um recado para Samanthinha: E a festa da Marina? Marina, não é nada com você. Aliás, o meu único problema com você é por não ter me convidado. E você, Samantha? Não vai se pronuncia? Não vai falar nada? Não vai mandar ninguém parar de seguir? Ah... é seletivo e é só com a Ludmilla. Trabalhar não pode? Queria saber o que você achou de isso tudo porque até tinha uma amiga sua na festa. É sobre essa seletividade que eu fico indignada. A festa que a Marina Ruy Barbosa fez está tudo certo, tudo ok", começou Silvana.

A mãe de Ludmilla revelou que fez uma festa para 50 convidados, mas procurou respeitas as recomendações da Organização Mundial da Saúde. "Fiz a festa e fiz questão de fazer os testes. Tenho tudo filmado e guardado. E quem vai vir aqui me martelar? Não vem, não. A martelada aqui é pesado, mas eu fiz tudo direitinho. Seletividade, né? Para a Ludmilla, você teve muitos dedos, mas para a tua amiga, não. Entendi", finaliza.