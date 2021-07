Rodrigo Faro - Reprodução

Rodrigo FaroReprodução

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 18:56 | Atualizado 06/07/2021 19:05

A paz voltou a ser selada entre Rodrigo Faro e o SBT. O apresentador agradeceu o comunicado emitido pela emissora de Silvio Santos em um áudio exibido no programa "A Tarde é Sua", na RedeTV! nesta terça-feira (6) ,explicando que o comunicador não se recusou a fazer um teste de Covid-19 antes de realizar uma gravação comercial. "Queria agradecer a direção do SBT pela rapidez ao soltar o comunicado acabando com aquela fake news, aquela maldade que tentaram fazer. A direção agiu rapidamente, foram super corretos e soltaram aquela nota esclarecendo e expondo a verdade."

O SBT soltou para a imprensa o comunicado isentando Faro de qualquer mal-estar na emissora e explicando que o apresentador não tinha rejeitado fazer o teste contra Covid-19 na quarta-feira passada (3). "O apresentador Rodrigo Faro não se negou a fazer o teste para coronavírus ao ir gravar ação comercial no SBT no último dia 30 de junho. O apresentador chegou ao SBT com seu motorista, tendo o veículo sido direcionado à vaga próxima à entrada ao camarim", iniciou o comunicado emitido no sábado. No dia anterior, Rodrigo foi diagnosticado com coronavírus e o episódio no SBT veio à tona.