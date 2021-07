Mari Gonzalez - Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 21:00

Mari Gonzalez já foi 'cover' de Ivete Sangalo há seis anos. Era ela que entrava no palco para a equipe testar a luz e as marcações dos movimentos da cantora baiana antes dos shows e a modelo das provas de roupas de Veveta. Pois bem. Ela foi contratada para estar na equipe do 'Música Boa Ao Vivo', do Multishow, com Ivete no comando. "Eu e Gominho, vamos invadir as redes sociais do canal para fazer aquela resenha gostosa nos bastidores do programa!", contou a ex-BBB. A estreia da atração vai ser no dia 13, às 20h30.