Por O Dia

Publicado 07/07/2021 05:00

A influenciadora Thyane Dantas cada vez mais investe em sua carreira profissional. Depois de muitas negociações, a mulher de Wesley Safadão assinou um contrato com uma marca de cosméticos internacional especializada em produtos para cabelos: Braé. Criada em Miami e com centro de distribuição em São Paulo, a empresa vem se tornando a queridinha dos salões de belezas em todo o Brasil e Thyane não demorou muito para associar seu nome à marca.

O valor da negociação também pesou na decisão da mãe de Dom e Ysis, dois dos três filhos do sertanejo. A coluna soube que Thyane vai ganhar meio milhão de reais com o contrato de embaixadora da marca no Brasil estampando várias campanhas. Uma grana bem boa em qualquer conta, não é mesmo, minha gente?



Com mais de 3,3 milhões de seguidores no Instagram, Thyane deixa claro que suas áreas de interesse para trabalhos são moda, beleza e lifestyle. Recentemente, ela revelou que Wesley apoia seu lado empresarial e independente financeiramente do cantor. Em fevereiro, ela lançou sua primeira coleção com a marca Bikiny Society e já era proprietária da multimarcas Versali desde 2013.