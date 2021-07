José Carlos Machado - Reprodução

José Carlos MachadoReprodução

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 04:00

O destino de José Carlos Machado, que interpretou o protagonista Abraão de 'Gênesis', da Record TV, ainda é incerto na emissora. Com contrato expirando hoje, o artista ainda não recebeu nenhuma definição da direção da casa sobre a possibilidade de renovação. Depois do sucesso do desempenho do ator na trama bíblica, será mesmo que a Record vai deixar o profissional escapar assim fácil?