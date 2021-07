Reynaldo Gianecchini - reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 04:00

Sem contrato com a Globo há mais de um ano, Reynaldo Gianecchini segue a onda dos artistas que deixaram a emissora dos Marinho e anda investindo em projetos autorais para embarcar no streaming. Ele, inclusivem já está negociando com algumas plataformas. Amazon e Netflix são duas das plataformas que estão na mira do ator. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos.