Bruno Diegues Isis Lacombe

Publicado 07/07/2021

'Teus Olhos Tempestade' é o terceiro single de Bruno Diegues, gravado em Heliópolis, com a banda SambaFunkSoul. A faixa chega depois do lançamento de 'Jaque' com Mc Hariel, e da versão de 'Maluco Beleza'. A nova música é um samba romântico e cheio de sensualidade, com uma atmosfera mais noturna e provocativa, perfeita para a balada.

Com versão adulta no OnlyFans , o clipe mostra um jogo virtual de sedução entre o cantor e uma atriz, cada um em um ambiente, em uma chamada de vídeo picante, com cenas quentes. A versão do YouTube chega nesta quinta-feira (8) em formato censurado mas, para a alegria dos assinantes do OnlyFans, a versão sem cortes e mais ousada chega na próxima semana, na íntegra, na plataforma de conteúdo adulto.