Por O Dia

Publicado 07/07/2021 18:35

Com exclusividade para a coluna, os brasilienses do grupo Menos é Mais revelaram a participação especial do cantor Mumuzinho na gravação do projeto 'Churrasquinho 2', que vai acontecer no próximo dia 14, no Rio. Já foram reveladas as participações de Belo e Bruno Cardoso, do Sorriso Maroto, que se unem a Mumu e aos meninos do grupo.

O 'Churrasquinho' projetou o grupo à nível nacional no começo de 2020, e a ascensão na carreira deles de lá pra cá foi gigantesca. Eles atingiram recentemente a marca de 1 bilhão de views em seu canal do YouTube, onde tem um dos vídeos mais assistidos da plataforma. O grupo ainda possui mais de 4 milhões de ouvintes mensais nos aplicativos de música. Eles também foram os vencedores do Prêmio Rádio Globo Quem 2021 como 'Revalação do Ano' e do prêmio Multishow de 2020 na categoria 'Experimente'.