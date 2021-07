Kaysar Dadour - Divulgação

Publicado 08/07/2021 13:36

No dia do seu aniversário, 9 de julho, Kaysar Dadour lançará seu novo single 'Carta pra Mãe'. A música inédita é uma homenagem para a sua mãe, Diane Dadour, e promete emocionar a todos. A canção é forte, envolvente e mostra a importância de ouvir e valorizar cada segundo ao lado de quem você ama.



“Estou muito feliz! Escolhi lançar 'Carta pra Mãe' no dia do meu aniversário, pois é um presente para a minha mãe e também para todos os meus fãs. Eu gostaria muito que as pessoas sentissem o amor que eu sinto pela minha mãe e pela minha família ao ouvirem essa música. A mãe é um bem preciso, temos que respeitar nossa família e sempre ouvir os conselhos que vêm do coração da nossa mãe”, conta Kaysar.



“O Kaysar e a Celine são filhos maravilhosos! Quando o Kaysar me mostrou a música e traduziu algumas partes, eu fiquei muito emocionada e feliz. Eu sempre dei conselhos bons para eles e, às vezes, os filhos não ouvem, mas faz parte do ciclo da vida. A música é linda, obrigada filho por todo o amor, dedicação e carinho”, descreve emocionada Diane Dadour, mãe do ator e cantor.

A música vem acompanhada de um clipe emocionante gravado na Igreja Ortodoxa de Curitiba, cidade onde Kaysar mora com os pais e a irmã. A produção audiovisual contou com a participação da matriarca da família Dadour. O vídeo estará disponível amanhã, no canal oficial do Kaysar no YouTube.

“Gravar o clipe com a minha mãe foi muito emocionante, vivemos um momento especial de mãe e filho. Ela se emocionou bastante, relembramos momentos bons e complicados que passamos juntos. Foi algo realmente especial. Ela é o amor da minha vida e esse é o mínimo que poderia fazer pra presentear e agradecer a ela”, diz Kaysar.

O single inédito é um 'funk consciente' e foi escrito pelo próprio Kaysar, em parceira com os cantores MC Ddzinho, Zain e Bressan e produzida pela Kazulo.