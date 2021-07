Jéssica trai antiga equipe e vota em Kaysar - Reprodução

Publicado 07/07/2021 07:58 | Atualizado 07/07/2021 08:09

Rio - O episódio de "No Limite" desta terça-feira foi marcado pela traição de Jéssica Mueller à sua antiga equipe, a Calango. A loura parece não ter esquecido os atritos que teve com Kaysar no "BBB 18" e foi uma das principais responsáveis pela eliminação dele. No portal, Kaysar recebeu cinco votos e foi obrigado a deixar a disputa pelos R$ 500 mil.

Tudo começou quando as tribos Carcará e Calango deixaram de existir e todos os participantes formaram uma nova tribo, a Jandaia. Enquanto Zulu, Viegas, Paula e Elana, os antigos participantes da Carcará, continuaram unidos, Jéssica reencontrou Paula, sua amiga no "BBB 18", e começou a falar mal de Kaysar, se mostrando disposta inclusive a votar nele e trair a Calango.

A loura, que havia votado em Gleici na semana anterior, agora mudou o discurso e disse que gostaria de proteger as mulheres e formou uma parceria com Paula e Elana.

Jessica sempre tá envolvida com traição kkkkkkkkkkkkk — Wéllida Larissa (@yosoywellida) July 7, 2021

Se fosse outra participante eu curtiria a traição em prol do entretenimento, porém como foi a Jessica eu irei criticar — Gabi (@halfavery) July 7, 2021

Porra essa Jessica quis F** com todo mundo da Edição dela. #NoLimite agora é fácil entender pq foi excluída do grupo aqui fora. pic.twitter.com/wCziILXVx6 — Francisco Ribeiro (@Fcoperfeicao) July 7, 2021

JESSICA EU ENTENDO O SEU RECALQUE.



Você pode eliminar Gleici e Kaysar, mas você nunca vai vencer um reality, nunca vai ganhar dinheiro em reality show.



Gleici sempre campeã, Kaysar 2º lugar que ganhou dinheiro também.



Você sempre vai chegar no QUASE.

sem grana. #NoLimite pic.twitter.com/a8Ni6T2phK — ev (@Evcoments) July 7, 2021