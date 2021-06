Gleici despista sobre romance com Kaysar - Reprodução/Globo

Por iG

Publicado 16/06/2021 10:34 | Atualizado 16/06/2021 10:40



São Paulo - Gleici Damasceno, a eliminada da semana em "No Limite" , participou do "Bate-Papo No Limite", na madrugada desta quarta-feira, e conversou sobre um possível romance com Kaysar Dadour.

Os dois participaram do reality de aventura na "Tribo Calango" e os fãs perceberam um clima entre Gelici e Kaysar nas redes sociais. A apresentadora Ana Clara, então, não deixou Gleici escapar da pergunta tão esperada sobre o status de relacionamento deles.



"Então, a gente se aproximou bastante, mas só isso. A gente conversa e tal. A gente tem uma relação bem boa e só. Então, a gente tem muito carinho pelo outro", disse Gleici.



Surpresa com a resposta, Ana Clara rebateu. "Só isso? Nada? Uma conversa mais próxima?", perguntou. Sem graça, Gleici disse que contaria no WhatsApp para a amiga e reforçou o carinho por Kaysar.

Gleici Damasceno, Ana Clara e Kaysar Dadour participaram juntos do Big Brother Brasil 18, edição que foi conquistada pela acreana. Na casa mais vigiada do Brasil, Kaysar viveu um affair com Patrícia Leitte, grande rival de Gleici no jogo.