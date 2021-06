Gleici Damasceno em ’No Limite’ - Globo

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 08:26

Rio - Pela segunda semana consecutiva, a tribo Calango perdeu a Prova de Imunidade em "No Limite" e teve de indicar um integrante para passear pelo portal. Após votação, a acreana Gleici Damasceno foi quem recebeu mais votos e deixou a competição pelos R$ 500 mil.

A vencedora do "BBB 18" chegou a ficar empatada com Jéssica Muller durante a votação, mas o resultado final não foi favorável para ela, que ficou chateada com o voto de Carol Peixinho. "Gleici, você é a sexta eliminada do programa", anunciou Andre Marques.

"Esse sonho acaba para mim, mas espero que vocês aproveitem ao máximo. Não vou esquecer de nada, vivi com muita intensidade e verdade. Fiquei com muito medo de entrar aqui, achando que não ia conseguir", disse Gleici, após abraçar todos da tribo.

"Com certeza, eu saio do No Limite muito mais confiante em mim. Sei da força que está no meu coração e da vontade de ir até o final", completou.