Luciano Szafir - Reprodução internet

Luciano Szafir Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 16:03 | Atualizado 08/07/2021 16:56

Luciano Szafir teve uma nova piora no seu estado de saúde e precisou ser intubado. O ator fez uma colostomia no Samaritano da Barra da Tijuca, na quarta-feira (7), e um dia depois da cirurgia, a coluna soube que os médicos consideraram o quadro do também empresário como 'gravíssimo'.

De acordo com o programa 'A Tarde é Sua', a equipe decidiu, então, por uma transferência de hospital. Szafir está internado agora no Copa Star, em Copacabana.

Publicidade

Szafir foi diagnosticado com Covid-19 pela segunda vez e foi internado no dia 22 de junho. Na sua primeira infecção, em fevereiro, ele teve apenas sintomas leves. As informações são do programa 'A Tarde é Sua'.

A coluna entrou em contato com a assessoria do ator, que enviou um comunicado: "Internado desde o dia 22 de junho, no hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro, o ator e apresentador Luciano Szafir foi transferido na tarde desta quinta-feira, 8 de julho para o hospital Copa Star. O paciente segue estável e no momento monitorizado em leito de terapia intensiva".