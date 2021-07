Bárbara e Monique Evans - Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 16:16

Monique Evans saiu em defesa da filha, Bárbara, após ela ter sofrido vários ataques nas redes sociais por revelar detalhes do seu tratamento para engravidar. A modelo e campeã de 'A Fazenda 6' contou que oito embriões iriam passar por uma biópsia cancerígena, já que ela teve um câncer de pele há oito anos. "Acho que vocês sabem que a Bárbara está fazendo esses vídeos mostrando todo o processo de fazer esse bebê in vitro. E agora surge uma questão que tem muita gente falando mal, que não sabe o que está acontecendo", começou em série de vídeos.

"As pessoas não estão entendendo, mas é o seguinte. É um problema genético da minha família, que também existe do lado do marido dela. Se hoje em dia existe essa possibilidade, de se fazer o exame, por que não fazer o exame, gente? É uma coisa que não entendo", continuou Monique, visivelmente irritada e completou: "Parem de enlouquecer a Bárbara, ela está numa fase de cuidados, de muitos hormônios, ela está supersensível, sentindo dores. Ela não está numa época de falar mal de nada. Às vezes fazem por raiva, por implicar, por não gostarem dela, mas é uma pessoinha que esta correndo atrás de ter um bebê e quer fazer tudo de melhor para esse bebê", completou.