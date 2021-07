Zilu Godoi - Reprodução

Zilu GodoiReprodução

Publicado 08/07/2021 15:29 | Atualizado 08/07/2021 16:45

Zilu Godoi fez um desabafo nas redes sociais nesta quinta-feira (8), contra o ex-marido, Zezé Di Camargo. Ela não gostou nada de ver o cantor comemorando a vitória no processo que ela movia contra o cantor e ainda aproveitou para dar uma alfinetada em Graciele Lacerda. A atual do sertanejo e também vibrou com a decisão a favor do autor do clássico 'É o Amor' que aliás, ele fez para Zilu. A influenciadora acabou revelando que a atual de Zezé passou nove anos escondida e que os dois não têm sete anos juntos. São 16 anos no total. "O problema é quando a pessoa não te deixa em paz né? Está há 16 anos fazendo inferno, e ainda não está satisfeita. Já tem tudo o que quer desde 2004, viveu escondida por 9 anos infernizando, e ainda fala que a verdade prevalece”.

Tudo começou com o desabafo de Zilu publicado no Instagram e também no Youtube. A mãe dos três filhos de Zezé disse que o ex estava se vangloriando: “Estou vendo rolar nas redes o meu ex-marido se vangloriando (...). Ele ganhou o processo, mas lá em cima Deus sabe quem está certo e quem está errado. A Justiça do homem, prevaleceu, mas a Justiça de Deus, ele sabe que ela virá”.

Em seguida, Zilu revelou que não entraria com um processo se não estivera certa do que estava acontecendo. “Infelizmente fui imatura. No momento da emoção e do desespero, eu fui assinando todos os documentos que ele queria que eu assinasse. Tanto que uma fazenda, que vale 30 milhões, ele me deu 2 milhões da minha parte, e seria mais. A Justiça do homem é assim, sempre olha para o lado mais forte, e ele ganhou, realmente”, continuou.



Ela também revelou que poderia recorrer pela terceira vez, mas não vai. “Chega, o que ele me deu foi pouca coisa, mas vou fazer essa pouca coisa acontecer e eu posso viver muito bem com isso, da minha maneira, e eu só queria que ele parasse de se promover em cima disso. Agora ele e a mulher dele usaram as redes sociais para tripudiar em cima de mim, não é certo, não é justo, e eu estou muito chateada, não de ter perdido, mas com a forma que ele está conduzindo a situação”, anunciou. Em seguida, ela acabou respondendo uma fã e contou sobre Graciele e os anos 'escondida'.

O cantou foi o primeiro a publicar sobre a decisão nesta quinta-feira. "Começando o dia muito feliz, ontem aconteceu um fato na minha vida que me deixou muito feliz que no momento oportuno eu vou passar pra vocês. A Justiça tarda, mais não falha", afirmou ele sem dar detalhes.



Nos comentários, Graciele Lacerda comemorou a vitória. "Quem te conhece sabe o ser humano que você foi e é. Cuidou e cuida de todos até hoje, mesmo não agindo correto com você. Te admiro muito", afirmou ela no post do cantor.

