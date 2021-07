Larissa Manoela e Bianca Palheiras - Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 05:00 | Atualizado 09/07/2021 06:56

Larissa Manoela embarcou com a amiga Bianca Palheiras para uma viagem e deixou para os seguidores adivinharem o destino. A coluna descobriu que a atriz está indo para Las Vegas, nos Estados Unidos, onde deve assistir ao show do Justin Bieber, nesta sexta-feira (9). Segundo fontes da coluna, os dois ingressos foram financiados pela Larissa Manoela (o equivalente a cerca de R$10 mil cada), além das despesas da viagem. Segundo comenta-se nos bastidores, um dos motivos da briga de Larissa Manoela com a mãe Silvana seria porque a matriarca não tem curtido ver a filha bancando tudo do bom e do melhor pra amiga. Xiiiii!