Kyra Gracie, Rayan e Malvino Salvador - Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 06:29

Na última quinta-feira (8), Malvino Salvador e Kyra Gracie posaram com o filho, Rayan, que está internado com bronquiolite. A imagem mostra o casal com o bebê, que completou seis meses, na cama do hospital.

"Nosso campeão está melhorando da bronquiolite, graças a Deus! Muito obrigado pelo carinho e o suporte de todos que estão vibrando positivamente pela sua recuperação!", escreveu o ator em seu Instagram.



Kyra também comemorou a melhora do estado de saúde do bebê. "Hoje tivemos uma melhora significativa. Estamos diminuindo o oxigênio do aparelho e ele já acordou mais alegre", contou Kyra.