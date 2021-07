Japinha - Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 05:00

A cantora Japinha lança o álbum 'Na Cama Maltrata' nesta sexta-feira (9), em todas as plataformas digitais. No repertório escolhido a dedo pela artista estão músicas inéditas e grandes sucessos da carreira como 'Romance Desapegado', que fala sobre uma relação parecida com um namoro, mas de uma forma bem mais desapegada e verdadeira, e levou Japinha ao Top hits do Brasil. Sucesso nas rádios, sucesso no Youtube, a canção tem 254 milhões de visualizações.

Também entraram no álbum, as músicas 'Saudade de Mim', 'Arranhãozinho' parceria com o cantor e compositor Tierry, 'Garrafa Virada' com Xand Avião e 'Deixo me Usar'com Zé Malhada, entre outros. "Este é o primeiro álbum que lanço e estou muito feliz e animada com esse projeto. Selecionamos cada canção e tivemos muito carinho e trabalho para montar tudo e fechar nas 19 músicas. Algumas já são bem conhecidas do grande público e outras são novíssimas. Espero que a galera curta muito", declara Japinha.