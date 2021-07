Antônia Fontenelle também foi processada por Castrinho em polêmica envolvendo Iris Bruzzi - fotos Reprodução internet

Antônia Fontenelle também foi processada por Castrinho em polêmica envolvendo Iris Bruzzi fotos Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 05:00

A atriz Iris Bruzzi aceitou transação penal proposta pelo Ministério Público do Rio, no processo movido por Castrinho, no qual ela figura como ré. O acordo prevê que Bruzzi realize o pagamento de dois salários mínimos em cestas básicas. Acusado de estupro por Iris, durante uma entrevista dela ao canal de Antônia Fontenele, em dezembro de 2018, Castrinho abriu uma queixa crime e moveu um processo criminal contra a artista.



Como Iris entrou em acordo com o MP, o processo deve ser extinto assim que ela cumprir com a transação penal proposta. No entanto, o advogado do humorista estuda agora a possibilidade de entrar com uma ação cível contra ela. "Temos uma reunião marcada. Já tínhamos conversado sobre isso no início do problema e ficamos de aguardar o desfecho. A gente vai alinhar isso nos próximos dias", diz Caio Prado, advogado de Castrinho.



Já no caso de Antônia Fontenelle, que também foi processada por Castrinho, não houve acordo de transação penal proposta pelo MP, porque a influenciadora digital recusou cumprir com o pagamento de dois salários mínimos em cestas básicas. Sendo assim, o processo criminal contra a Youtuber deve seguir adiante. Vale lembrar que Antônia já cumpre uma transação penal desde junho de 2018, em ação de número 0013450-04.2016.8.19.0209, pelos crimes de ameaça e injúria. Sendo assim, por lei, mesmo que aceitasse a proposta do MP, ela não teria como fazer outro acordo como este.



Na polêmica entrevista, Iris Bruzzi contou à Antônia Fontenelle sobre uma noite com Castrinho em um hotel de Recife, após uma gravação dos dois para uma TV local. Na ocasião, ela teria tomado "cinco daiquiris" e que teria sofrido abuso do humorista. "Fizemos nosso número, foi tudo bem. Quando acabou, o dono da televisão nos chamou para jantar. Eu que não bebo nada, tomei cinco daiquiris seguidos. Não sabia o que era daiquiri, [a bebida] estava chegando aqui, eu pensei que era um refresco e mandei cinco. Fiquei sabendo no dia seguinte que tinha saído carregada pelos pés pelo dono da TV", contou.



"Tinha pedido que meu apartamento desse comunicação com o dele. Deixamos a porta aberta, porque éramos muito amigos. A verdade é que o Castrinho me comeu a noite inteira. Eu acordei e senti como se tivesse uma colmeia de abelha, um pouco melada, achei muito esquisito. O que está acontecendo? Ele falou: 'Olha, Bruzzi, eu não resisti e tive que te comer. Você é linda demais, não ia dar em sã consciência para mim', aí ficou por isso mesmo", lembrou ela, que mesmo após relatar o suposto episódio de estupro, ainda revelou que adora Castrinho: "E continuei, apesar de tudo, gostando muito dele", confessou a atriz.