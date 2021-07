Por O Dia

Após alguns meses vivendo um affair com a modelo Yasmin Afonso, de 18 anos, o ex-Fazenda Léo Stronda engatou um namoro com a moça. "Eu a conheci numa gravação para o meu canal no Youtube, há mais ou menos um ano. Nós gravamos dicas para treino em casa em meio à pandemia. Dali ficamos amigos e a paixão foi surgindo. Quando fomos dar conta, já estávamos nos vendo todo dia", disse o fortão, que está todo derretido pela moça. "Ela me ajuda em tudo e nesse clipe não foi diferente. Ela montou figurino e catering", disse o cantor sobre o clipe de 'X', que teve apoio da maior produtora de esteroides anabolizantes legalizados do mundo.