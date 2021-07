Gravação de clipe do grupo Bom Gosto - Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 03:00 | Atualizado 09/07/2021 07:25

O grupo Bom Gosto lança nesta sexta-feira (9) mais um clipe do novo projeto da banda e quem assina a direção do trabalho, chamado 'A Vida é Dela', é o carioca Leonardo Gomes. Diretor badalado no meio, ele já gravou com Laura Keller, Tatty Zatto, Jessica Rosa, Jessica Amaral e trabalhou até Jennifer Lopez quando morou em Los Angeles, há quase uma década. A música faz uma homenagem às mulheres e várias personalidades foram convidadas a participarem do vídeo como a atleta Natalia Guilter, a medalhista olímpica do vôlei Fofão, a porta-bandeira Selminha Sorriso e a jogadora de vôlei Regis Bidias.