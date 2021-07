Neymar - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 02:00

"Quem não sonhou ser um jogador de futebol?". Este trecho da música da banda Skank pode até ser exagerado, mas ser um craque da bola está nos sonhos e projetos de muitas crianças e adolescentes brasileiros de todas as classes sociais. Não é à toa que o Brasil é o país que mais forma jogadores de futebol do mundo. E qual seria o principal requisito e o primeiro passo?

DanielDantas, fundador da DWS –DantasWorld Soccer, diz que o talento é fundamental para ser um jogador de futebol. E quem viver da bola, precisa se profissionalizar. "Talento é algo que já nascemos com ele. Temos o privilégio de ter o mundo de olho nos nossos meninos. Nosso talento é diferenciado e, por isso, somos o número 1 no mundo do futebol. Um profissional de qualquer área teve que fazer um curso ou uma faculdade para ser considerado profissional. Assim também é um atleta", afirma o empresário.



"Para que alcance seus objetivos como profissional da sua área, terá que passar por vários testes, adquirir técnica, etc. Um atleta que queira se tornar um profissional, tem sim que buscar uma escola de futebol", completa.

Sabemos que os craques da bola encerram a carreira profissional bem cedo. Então, quando começar? Dantas acredita que não existe uma idade estipulada para se iniciar um treinamento adequado para quem gostaria de se tornar um jogador profissional. "Acredito eu que a idade ideal para iniciar treinamentos seria a partir do momento que o atleta se sentir no desejo de aperfeiçoar suas habilidades com a bola", pensa.



Outro grande passo para deixar de ser um atleta amador é procurar um empresário. "O ideal seria buscar uma empresa com credibilidade, tempo de mercado e que passe muita transparência nos negócios", argumenta Daniel. Ele diz ainda que um atleta diferenciado tem que ser bom no campo e fora dele. "Nos dias de hoje, observa-se muito o extra campo de um atleta. O comportamento fora do campo tem influenciado muito na carreira do atleta de futebol", avalia.





