Deborah Albuquerque - Samuel Melim

Deborah Albuquerque Samuel Melim

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 21:13 | Atualizado 08/07/2021 21:57

Deborah Albuquerque é, sem dúvida, ao lado do marido, Bruno Salomão, o grande acerto da produção da Record nessa edição do 'Power Couple Brasil'. É praticamente impossível imaginar o programa sem ter o casal como personagens centrais do jogo. Antes de entrar no confinamento, Deborah Albuquerque aderiu ao chip da beleza. "É um implante com níveis de testosterona um pouco mais altos, progestorona, que é o hormônio feminino, e o principal e muito benéfico para mulheres, a gestrinona. Tudo essa mistura gera o chip da beleza, que retarda o envelhecimento e, para mim, também serve como método contraceptivo", declarou a influenciadora antes de entrar no reality.