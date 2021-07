Fernanda Medrado e Claytão - Reprodução

Fernanda Medrado e ClaytãoReprodução

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 17:59 | Atualizado 08/07/2021 18:01

Dez dias depois de passar um final de semana com os outros casais também eliminados do 'Power Couple', com direito a juras de amor e promessas de união para todo sempre, acabou o casamento de Medrado e Clayton. A cantora revelou para a coluna que teve uma briga feia com DJ por conta de ciúmes. O ex-companheiro não suportou ao saber que ela estava recebendo mensagens do ex-namorado de Jojo Todynho e ficou furioso ao ter conhecimento da conversa através de uma notai dada em primeira mão por esta humilde colunista.

"Ele terminou comigo. Saiu daqui de casa me xingando e disse que o povo na rua estava zoando ele por causa das mensagens que eu vinha recebendo do ex da Jojo. Clayton reclamou que as pessoas mandavam ele tomar cuidado. Um absurdo", desabafa Medrado.