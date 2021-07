Luciano Szafir e Xuxa - Reprodução

Luciano Szafir e XuxaReprodução

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 21:41 | Atualizado 08/07/2021 21:50

Xuxa Meneghel compartilhou com seus seguidores na noite desta quinta-feira (8), a sua preocupação com o estado de saúde de Luciano Szafir. A apresentadora assumiu que está também muito indignada por conta do atraso do pais na vacinação contra a Covid-19 e lembrou que o ex-marido já poderia ter sido vacinado. "A vacina demorou… 52 anos o Lu tem, já podia estar vacinado (duplamente) se o nosso governo não estivesse preocupado em ganhar um dólar por vacina e dizendo não a Pfizer e outras (mandando comprar vacina na casa da mãe) … Queria muito só agradecer as orações por ele em nome da Luhanna, David, Mika, Sa, Pri, Salomão, Beth e todos os amigos, mas não consigo. Fico indignada e desejando muito que o Doutor Pantoja e sua equipe nos dê uma ótima notícia. Por favor, rezem por ele e por todos que não precisavam estar passando por isso", escreveu Xuxa.