Show de AlcioneReprodução

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 22:22 | Atualizado 08/07/2021 22:26

Parece que a pandemia do coronavírus acabou mesmo no Brasil e todos os brasileiros já estão vacinados. Pois é, nesta quinta-feira (8), Alcione fez um show em seu bar na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, com a lotação esgotada, apesar da publicidade do evento anunciar que a capacidade do público estaria reduzida a metade. Esta colunista recebeu algumas fotos e vídeos da apresentação e ficou impressionada com o número de pessoas no local e um detalhe: a grande maioria não usava máscara.