Rio - O CPM 22 divulgou nesta quarta-feira (19), nas redes sociais a primeira foto com os novos integrantes. Além do vocalista Badauí e dos guitarristas Luciano Garcia e Phil Fargnoli, a banda irá contar com Ali Zaher (ex-Reffer) no baixo e Daniel Siqueira (Garage Fuzz) na bateria.

Galeria de Fotos CPM22 anuncia a saída de Japinha Reprodução Internet CPM 22 no Rock In Rio 2019 Daniel Castelo Branco CPM 22 no Rock In Rio 2019 Daniel Castelo Branco CPM 22 divulga foto da nova formação WILLER_CARVALHO

banda anunciou no Instagram, na última segunda-feira (17), a saída do baterista Ricardo Japinha do grupo. Em junho deste ano vazou nas redes sociais uma conversa que o músico teve com uma adolescente de 16 anos. No texto, o vocalista Badauí afirma que a conduta de Japinha não condiz com o que a banda acredita.

"Em 1995, o Wally me chamou pra montar o CPM que depois se tornaria CPM 22. Desde então, isso passou a ser a minha razão de viver, assim como a oportunidade de poder expor meus ideais, o que acredito, o que me incomoda, o que me deixa feliz, as frustrações, o amor. A banda se tornou profissional, caímos na estrada, foi e está sendo a realização de um sonho, mas com isso, mesmo sendo algo sensacional, vem o desgaste, a convivência e as divergências. Isso é normal, desde que não ponha em risco o principal motivo de estarmos aqui, o CPM22. Cada integrante que saiu da banda, saiu por alguma razão e estamos passando de novo pela mesma situação", escreveu Badauí.

O vocalista ainda disse que todos erram, mas que "alguns erros comprometem uma relação". "Depois de sermos surpreendidos com o teor das questões relacionadas ao nosso baterista Ricardo Japinha, tentamos entender realmente o que significava isso tudo e chegamos à conclusão que esse tipo de conduta não condiz com o que acreditamos e com o que a banda defende. Dito isto, venho aqui comunicar que, após uma conversa franca, entre nós, olho no olho, o Japinha está sendo desligado do CPM22. Nossas decisões sempre foram e sempre serão tomadas para o melhor da banda, como instituição. Todos cometemos erros, mas alguns, infelizmente comprometem uma relação!", completou.

"Agradecemos de coração e o desejamos sorte! Quem quiser seguir com o CPM22, vamos com tudo! Essa banda faz parte de mais da metade da minha vida e às vezes temos que tomar decisões difíceis. Se não tivéssemos enfrentado cada situação, boa ou ruim, com seriedade, não estaríamos completando 1/4 de século de existência! Bom, é isso, aguardem as novidades! Fiquem em paz!", finalizou Badauí.

Novos projetos

Nessa sexta (21), o CPM 22 vai disponibilizar, em todas as plataformas digitais, a inédita "Escravos", primeiro single com a nova formação.